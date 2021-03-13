Биатлонисты Куклина и Елисеев побегут сингл-микст

Биатлонисты Лариса Куклина и Матвей Елисеев побегут сингл-микст на этапе Кубка мира в Нове-Место. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сказал старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

По его словам, данный вариант является оптимальным в сложившихся обстоятельствах.

Также Шашилов отметил, что никто из текущего состава основной сборной не покинет команду, так как технически сделать это невозможно.

Ранее сообщалось, что Светлана Миронова отстала на круг Тириль Экхофф в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.