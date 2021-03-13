Стали известны подробности о состоянии здоровья Ларссона и Мозеса

Стали известны подробности о состоянии здоровья футболистов «Спартака» Джордана Ларссона и Виктора Мозеса, замененных из-за травм по ходу матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщает «СЭ».

По словам директора по связям с общественностью Антона Фетисова, у шведского форварда выявлен сильный ушиб, потребуется дополнительное обследование.

У нигерийца диагностировано повреждение боковой связки левого коленного сустава.

«Есть вероятность, что Мозес успеет восстановиться к паузе на сборные», — сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вышел на вторую строчку в РПЛ.