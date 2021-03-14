Экс-наставник «Спартака» прокомментировал судейство в матче красно-белых с «Динамо»

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и столичным «Динамо», передает Sport24.

«Спартак» победил со счетом 2:1. Решающий мяч подопечные Доменико Тедеско забили с пенальти.

«Любое касание рукой — вот тебе и пенальти, чего тут разбираться? Я думал, с VAR арбитрам станет проще. Они сами себя загнали в такую дыру, что каждая игра зависит от их решения», — сказал Романцев.



Ранее «Спартак» вышел на вторую строчку в РПЛ.