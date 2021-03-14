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Спортивные новости

Перенесший операцию на сердце хоккеист может вернуться в НХЛ

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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Хенрик Лундквист, перенесший в декабре операцию на сердце, может вернуться на лед уже в этом сезоне, сообщает сайт турнира.

«Довольно сложно поверить, что он вернется. Давайте подождем, чем все завершится. Думаю, что возвращение маловероятно, но я не стал бы полностью исключать такой вариант», — сказал генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

Напомним, 38-летний голкипер осенью 2020 года подписал с «Вашингтоном» контракт на один сезон. 8 января он перенес плановую операцию на сердце, а 23 февраля возобновил тренировки на льду.

Ранее хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Аризону».

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