Шайба Гурьянова не помогла «Далласу» обыграть «Коламбус»

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» на своем льду обыграл «Даллас».
Встреча закончилась со счетом 4:3 ОТ.
Стоит отметить, что в составе «звезд» отличился россиянин Денис Гурьянов.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз» — 4:3
1:0 — Макс Доми (Джек Рослович, Эмиль Бемстрем) — 9:07
1:1 — Эндрю Кольяно (Радек Факса, Джейми Олексяк) — 16:44
1:2 — Андрей Секера (Эндрю Кольяно, Блейк Комо) — 27:12
2:2 — Кэм Аткинсон (Макс Доми, Джек Рослович) — 36:45
3:2 — Ник Фолиньо (Зак Веренски) — 37:45
3:3 — Денис Гурьянов (Джейсон Дикинсон, Джейми Бенн) — 45:08
4:3 — Зак Веренски — 64:55.
Ранее хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Аризону».