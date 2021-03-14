Биатлонистка Куклина — о гонке преследования: это, наверное, какое-то дно

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала итоги гонки преследования, которая прошла в рамках этапа Кубка мира.



Напомним, россиянка заняла 37-е место.

«Пока есть возможность, я буду бороться. Это 100 процентов. Есть ли физическая возможность? Не скажу, что это максимум. Это, наверное, какое-то дно, которое мы показываем», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

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