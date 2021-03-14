Азмун выложил фото с матча против «Ахмата»

Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».



Сине-бело-голубые победили со счетом 4:0.



«Мы — лучшая команда», — написал иранец в Instagram.

Ранее «Зенит» разгромил «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ.