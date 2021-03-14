Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».
Сине-бело-голубые победили со счетом 4:0.
«Мы — лучшая команда», — написал иранец в Instagram.
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Азмун выложил фото с матча против «Ахмата»
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Футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».
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