Норвежский тренер сравнил Большунова с медведем

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился мнением о выступлении россиянина Александра Большунова в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Большунов хорош на разных трассах. Он может удерживать высокую скорость в течение продолжительного времени. У него стоит поучиться, он действительно изматывает нас. Он сильный, как медведь», — цитирует Носсума NRK.

В гонке на 15 километров классическим стилем россиянин занял первое место. Он опередил норвежца Йоханнеса Клебо на 18,4 секунды.

Ранее Большунов рассказал об общении с норвежским лыжником после масс-старта на этапе Кубка мира.