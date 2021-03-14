Главный тренер «Рейнджерс» высказался о возвращении Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался о возвращении в состав форварда Артемия Панарина.

Россиянин принял участие в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» (4:0) и отметился результативной передачей. Он не выходил на лед с 20 февраля после скандального интервью экс-тренера подольского «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил хоккеиста в избиении девушки в 2011 году.

«Возвращение Панарина привнесло очень много положительных вещей. Не только на льду, но и в психологическом плане. На мой взгляд, наши ребята, безусловно, высоко его ценят. Он любим всеми как товарищ по команде. И он действительно отличный партнер», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

По словам специалиста, одноклубники очень сильно хотели, чтобы Панарин вернулся на лед.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 15 матчах, в которых набрал 19 (5+14) очков.

Ранее наставник «Рейнджерс» рассказал о состоянии российского форварда.