Петр Ян раскритиковал решение признать несостоявшимся бой на турнире UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян отреагировал на решение признать несостоявшимся поединок между американцем Эриком Андерсом и британцем Дарреном Стюартом.

Бой прошел на турнире UFC Vegas 21 в ночь на 14 марта. В первом раунде Андерс нанес Стюарту удар коленом в голову, который рефери посчитал запрещенным. Поединок был остановлен и признан несостоявшимся.

«Этот бой тоже в Лас-Вегасе прошел. Комиссия та же обслуживает! Почему вы принимаете разные решения?! У моего соперника даже руки не касались! И дисквалификация! Лишение титула! А тут несостоявшийся бой», — написал Ян в сториз Instagram.

На турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта россиянин также нанес аналогичный запрещенный прием в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом. Ян был дисквалифицирован, а представитель США стал обладателем чемпионского пояса.

Как заявил вице-президент UFC Марк Ратнер, бой Андерс — Стюарт был признан несостоявшимся, так как он не продлился два полных раунда, а удар американца был признан непреднамеренным.

Ранее сообщалось, что главный бой турнира UFC признан несостоявшимся из-за тычка в глаз.