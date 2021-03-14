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Спортивные новости

Романцев высказался об игре Промеса

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Тот, кто ждал, что он сейчас попрет, как в тот раз, и за собой команду потянет и будет лидером, конечно, ошибался. Квинси — хороший игрок, нужный игрок, но не более того», — цитирует Романцева Sport24.

После возвращения в «Спартак» Промес принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Романцеву понравилась игра между московским «Динамо» и «Спартаком» в рамках 22-го тура чемпионата России.

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