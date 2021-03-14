Российский лыжник Ретивых рассказал о травле из-за лайка под фото Клебо

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал о критике из-за лайка под фотографией норвежца Йоханнеса Клебо в Instagram.

Спортсмен заявил, что оценил снимок представителя Норвегии и не читал подпись к ней.

«Но люди увидели мой лайк и начали мне писать, что я предатель, поддерживаю Клебо. На ровном месте устроили скандал, начали меня в чем-то обвинять. Что же, их право. Если людям совсем нечем заняться, то пожалуйста. Мне не очень приятно, но это обычная история», — цитирует Ретивых «Спорт-Экспресс».

Россиянин отметил, что таким образом он проявил уважение к своему сопернику и хорошему спортсмену.

«Да и фотография красивая, мне понравилась», — добавил лыжник.

Ранее Клебо заявил, что у него не получается нормально общаться с россиянином Александром Большуновым.