Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте.

Норвежцы прошли дистанцию за 1 час 1 минута 24,1 секунды, допустив четыре промаха. Второе место заняла итальянская команда (0+10). Третьими стали представители Швеции (0+10).

Российская команда, в составе которой выступили Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, финишировала седьмой (3+9).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских биатлонисток.

Биатлон. Кубок мира. 9-й этап. Нове-Место

Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7.5 км

1. Норвегия — 1:01.24,1

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) — +1.08,7

3. Швеция — +1.22,7...

7. Россия — +3.04,1