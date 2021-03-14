Мексиканский пилот «Ред Булла» Серхио Перес показал лучшее время в утренней части третьего дня тестов «Формулы-1».

Гонщик проехал 49 кругов на трассе в Бахрейне. Лучшее время — 1 минута 30,187 секунды. Второй результат показал монегасский гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,299). Третьим стал британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,474).

В Бахрейне завершилась утренняя сессия последнего дня предсезонных тестов. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес на шинах «софт».

Ранее сообщалось, что российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал седьмое время в утренней части второго дня тестов «Формулы-1».

«Формула-1». Тесты. Бахрейн. 3-й день. Утренняя сессия

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.30,187, 47 кругов («софт»);

2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,299, 80 («медиум»);

3. Ландо Норрис («Макларен») — +0,474, 56 («медиум»).