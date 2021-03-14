Губерниев высказался о неудачной стрельбе Логинова в смешанной эстафете

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах российских биатлонистов в смешанной эстафете на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте.

Российская команда, в составе которой выступили Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, финишировала седьмой.

«Не знаю, что происходит с Логиновым. Такое ощущение, что он совершенно не готов. У него не поставлена стрельба. Уже не первый раз подводит нас именно в эстафете. Как можно было привезти два круга? Мы сегодня могли бороться за медали», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор отметил достойное выступление Кайшевой и Латыпава. Губерниев предположил, что проблемы Логинова могут быть связаны с самоподготовкой или психологией.

Ранее сообщалось, что Логинов отказался комментировать провальное выступление в смешанной эстафете.