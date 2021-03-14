«Тамбов» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

«Тамбов» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч 22-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Тамбова»: Сычев, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов.



Стартовый состав «Краснодара»: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов.

Встреча между «Тамбовом» и «Краснодаром» пройдет в Саранске. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий Ари может покинуть «Краснодар» после завершения сезона.