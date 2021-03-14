«Рубин» на выезде разгромил «Уфу» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» нанес разгромное поражение «Уфе» в матче 22-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Денис Макаров, Хвича Кварацхелия и Илья Самошников.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 22 туров «Рубин» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Уфа» (14) располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Рубин» примет «Химки», а «Уфа» дома сыграет с московским «Локомотивом».

Ранее команды объявили составы на матч РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур

«Уфа» (Уфа) — «Рубин» (Казань) — 0:3

Голы: 0:1 — Макаров, 30; 0:2 — Кварацхелия, 42; 0:3 — Самошников, 74.