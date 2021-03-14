«Лыжи просто останавливались»: Большунов объяснил шестое место в гонке

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое шестое место в гонке преследования на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира.

«Сегодня немного лыжи не работали, даже на равнинных участках приходилось толкаться в два раза чаще, чем остальным ребятам, чтобы не отставать. Конечно, проблемы со скольжением сыграли свою роль. Финишная часть идёт под спуск. Когда я выкатывался, лыжи уже просто останавливались, и было даже бессмысленно бороться. Конечно пытался, но ничего из этого не выходило сегодня», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Несмотря на шестое место в гонке, Большунов во второй раз подряд победил в общем зачете Кубка мира. После завершения гонки ему был вручен Хрустальный глобус. По итогам сезона Большунов набрал 1725 очков, второе место в общем зачете занял еще один представитель России Иван Якимушкин.

Ранее сообщалось, что Большунову вручили Хрустальный глобус за победу в зачете Кубка мира.