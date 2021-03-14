Избившим игрока «Локомотива» футболистам «Чертаново» грозит семь лет лишения свободы

Адвокат Игорь Бушманов объяснил, что грозит участникам происшествия после матча Юношеской футбольной лиги-2 между «Чертаново» и «Локомотивом».

«Если пострадавшего избивала группа лиц, а не один человек, то деяние будет квалифицироваться по 2 части 213 статьи УК РФ, а там уже наказание до 7 лет лишения свободы», — сказал Бушманов в интервью Sport24.

Напомним, в субботу 13 марта три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча чемпионата Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). У пострадавшего Максима Шпапцева диагностировано сотрясение мозга и перелом. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что РФС запросил информацию об избиении футболиста «Локомотива».