В Эстонии обвинили бразильского тренера в изнасиловании несовершеннолетней

Эстонский футбольный союз возбудил дисциплинарное дело против бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо и клуба «Нымме Калью». Фредо обвиняется в домогательстве и изнасиловании несовершеннолетних футболисток. Об этом сообщает издание Rus.Postimees.ee.

Биргит Тикк играла в женской команде «Нымме Калью» до лета 2014 года и ушла в возрасте 17 лет. В какой-то момент у девушки возникли проблемы с поясницей, после чего тренер пригласил ее на массаж, где начал к ней приставать.

Тренера обвиняют также в изнасиловании 14-летней Миа Белле Трисну. В клубе встали на защиту Фредо и заявили, что отношения бразильца и его подопечной были основаны на обоюдном согласии.

«Они были в отношениях семь лет, и отношения продолжались еще несколько лет после того, как девушка достигла совершеннолетия. Так что мы, мягко говоря, шокированы подозрениями, которые она высказала 13 лет спустя», — сказала исполнительный директор «Нымме Калью» Эхте Эаметс.

Тем не менее на время расследования клуб приостановил договор с тренером.

В Эстонском футбольном союзе считают, что оснований для проведения расследования вполне достаточно. Главное, чтобы жертвам хватило смелости сообщить о случившемся.

Ранее сообщалось, что суд отклонил апелляцию экс-игрока «Реала» Робиньо по делу об изнасиловании.