По итогам Кубка мира Большунов заработал €197 тысяч

На сайте Международной лыжной федерации (FIS) сообщается, сколько заработали спортсмены по итогам Кубка мира в сезоне-2020/2021.

Самые большие призовые у победителя Кубка мира россиянина Александра Большунова — он получит € 197 тыс. Норвежец Йоханнес Клебо заработал € 68 тыс, россиянин Иван Якимушкин — € 52 тыс.

В первую десятку по сумме призовых попали и другие россияне — Денис Спицов (€ 40 тыс.), Артём Мальцев (€ 33 тыс.) и Глеб Ретивых (€ 28 тыс.).

По итогам сезона победитель Кубка мира Большунов набрал 1765 очков. Второе место в общем зачете занял еще один представитель России Иван Якимушкин. Третьим стал норвежец Йоханнес Клебо (663).

В последней гонке сезона Большунов занял только шестое место и объяснил это плохой работой лыж.

Ранее сообщалось, что Большунову вручили Хрустальный глобус за победу в зачете Кубка мира.