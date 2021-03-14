Семья находящегося в реанимации хоккеиста решила перевезти его в Москву

19-летнего капитана молодежной хоккейной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, получившего тяжелую травму головы, семья хочет перевезти в московскую клинику.

«Мы понимаем, это риск, но мы должны рискнуть. Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия. Клуб, федерация сейчас очень помогают», — рассказала порталу 76.RU мама Тимура Елена.

Хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча с ярославским «Локо» (1:5), который состоялся 12 марта. На видеокадрах видно, что игрок схватился за голову и упал на лёд. Хоккеиста отвезли в реанимацию, но его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов заявил, что лига следит за развитием ситуации с игроком.

Ранее сообщалось, что Хоккеист МХК «Динамо» находится в тяжелом состоянии после попадания шайбы.