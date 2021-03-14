Опубликовано видео драки игроков «Локомотива» и «Чертаново»

Телеграм-канал Baza опубликовал видеозаписи с камер наблюдения «Сапсан Арены», на которые попала драка игроков «Чертаново» и «Локомотива» после матча Юношеской футбольной лиги-2.

В субботу 13 марта три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча чемпионата Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). У пострадавшего Максима Шпапцева диагностировано сотрясение мозга и перелом. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

РФС потребовал от клубов разъяснений. «Локомотив» также опубликовал заявление, в котором сказано, что клуб намерен добиться справедливости.

По мнению адвоката Игоря Бушманова, нападавшим может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что избившим игрока «Локомотива» футболистам «Чертаново» грозит семь лет лишения свободы.