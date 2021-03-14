Опубликовано видео драки игроков «Локомотива» и «Чертаново»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УралРотор
1:0
закончен
АрсеналЦСКА
2:1
закончен
ЗенитАхмат
4:0
закончен
Динамо МСпартак М
1:2
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедЧелси
0:0
закончен
Кристал ПэласВест Бромвич Альбион
1:0
закончен
ЭвертонБёрнли
1:2
закончен
ФулхэмМанчестер Сити
0:3
закончен
Испания / Примера
АлавесКадис
1:1
закончен
Реал МадридЭльче
2:1
закончен
ОсасунаВальядолид
0:0
закончен
ХетафеАтлетико М
0:0
закончен
Украина / Премьер-лига
ЛьвовРух В
перенесен
МинайИнгулец
0:1
закончен
ВорсклаДнепр-1
0:1
закончен
Франция / Лига 1
АнжеСент-Этьен
0:1
закончен
МарсельБрест
3:1
закончен
Италия / Серия А
СассуолоВерона
3:2
закончен
БеневентоФиорентина
1:4
закончен
ДженоаУдинезе
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
ВердерБавария
1:3
закончен
МайнцФрайбург
1:0
закончен
УнионКёльн
2:1
закончен
ВольфсбургШальке-04
5:0
закончен
Боруссия ДГерта
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
СпартакЦСКА
online
ЙокеритЛокомотив
online
ТорпедоАк Барс
online
ТракторСалават Юлаев
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
0:4
закончен
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
4:3 (ОТ)
закончен
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
0:3
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
2:3
закончен
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
4:5
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
6:3
закончен
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
2:5
закончен
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
3:1
закончен
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
1:5
закончен
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
1:3
закончен
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
2:1
закончен
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Автодор
104:89
закончен
Калев УНИКС
49:76
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира
Мужской масс-старт, 15 км
закончен
Россия / Премьер-Лига
УфаРубин
0:3
закончен
ТамбовКраснодар
0:4
закончен
Локомотив МСочи
19:00
Италия / Серия А
БолоньяСампдория
3:1
закончен
ПармаРома
2:0
2 тайм
ТориноИнтер М
0:1
2 тайм
КальяриЮвентус
20:00
МиланНаполи
22:45
Франция / Лига 1
НимМонпелье
1:1
закончен
РеннСтрасбург
1:0
2 тайм
ЛорьянНицца
1:1
2 тайм
ЛансМетц
2:2
2 тайм
ДижонБордо
0:3
2 тайм
МонакоЛилль
19:05
ПСЖНант
23:00
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
1:2
закончен
Лестер СитиШеффилд Юнайтед
2:0
2 тайм
АрсеналТоттенхэм Хотспур
19:30
Манчестер ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
22:15
Германия / Бундеслига
БайерАрминия
1:2
закончен
РБ ЛейпцигАйнтрахт Ф
0:0
перерыв
ШтутгартХоффенхайм
20:00
Олимп ФНЛ
ВелесСпартак-2
5:0
закончен
Краснодар-2Чайка
1:1
закончен
Торпедо МЕнисей
0:1
закончен
ШинникНижний Новгород
1:3
закончен
ВолгарьТомь
2:1
закончен
Крылья СоветовИртыш
3:1
закончен
АкронОренбург
1:1
закончен
ФакелЧертаново
4:1
закончен
ТекстильщикДинамо-Брянск
1:0
закончен
АланияНефтехимик
1:1
закончен
БалтикаСКА-Хабаровск
0:0
1 тайм
Украина / Премьер-лига
МариупольКолос
1:4
закончен
Шахтёр ДДесна
0:0
1 тайм
ЗаряДинамо К
0:0
1 тайм
АлександрияОлимпик Д
20:30
Испания / Примера
СельтаАтлетик Б
0:0
закончен
ГранадаРеал Сосьедад
0:0
1 тайм
ЭйбарВильярреал
20:30
СевильяБетис
23:00
КХЛ / плей-офф
Динамо МСеверсталь
online
Металлург МгБарыс
online
СКАДинамо Мн
online
АвангардАвтомобилист
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдАризона Койотс
21:00
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
00:00
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
00:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
00:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
00:30
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Единая лига ВТБ
Нижний Новгород Цмоки-Минск
78:57
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира
Женщины. Гонка преследования. 30 км
закончен
Мужчины. Гонка преследования. 50 км
закончен
Испания / Примера
БарселонаУэска
23:00
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонЛиверпуль
23:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСпартак
07:00
ЛокомотивЙокерит
07:00
Ак БарсТорпедо
07:00
Салават ЮлаевТрактор
07:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
23:00
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
02:00
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
02:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
02:00
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
03:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
05:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Химки
19:30
Зенит Парма
20:00
Развернуть

Спортивные новости

Опубликовано видео драки игроков «Локомотива» и «Чертаново»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Телеграм-канал Baza опубликовал видеозаписи с камер наблюдения «Сапсан Арены», на которые попала драка игроков «Чертаново» и «Локомотива» после матча Юношеской футбольной лиги-2.

В субботу 13 марта три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча чемпионата Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). У пострадавшего Максима Шпапцева диагностировано сотрясение мозга и перелом. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

РФС потребовал от клубов разъяснений. «Локомотив» также опубликовал заявление, в котором сказано, что клуб намерен добиться справедливости.

По мнению адвоката Игоря Бушманова, нападавшим может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что избившим игрока «Локомотива» футболистам «Чертаново» грозит семь лет лишения свободы.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.