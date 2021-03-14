«Меняю оценку на пять с минусом»: Резцова подвела итоги сезона у лыжников

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвела итог выступления российских лыжников в нынешнем сезоне.

«Если сначала я ставила нашей команде оценку три с плюсом, то сейчас смело меняю ее на пять с минусом. Финальные гонки наша сборная провела здорово: Юлия Ступак завоевала долгожданные медали, Александр Большунов подтвердил, что не лыком шит. Что касается Саши, он вообще весь сезон достойно провел: как итог — заслуженно завоевал Кубок мира», — сказала Резцова в интервью «Чемпионату».

Сборная России по лыжным гонкам выиграла Кубок наций в общем зачёте по итогам сезона-2020/2021. Также россияне были лучшими в мужском зачете. В женском зачете российская команда заняла второе место.

Ранее сообщалось, что Сборная России выиграла общий и мужской зачеты на Кубке мира по лыжам.