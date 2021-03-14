Россиянин Даниил Медведев выиграл турнир в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории АТР-250 в Марселе (Франция). В финальном матче Даниил со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 одолел французского теннисиста Пьера-Юга Эрбера.

Турнир в Марселе должен был состояться в конце февраля, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на середину марта. Призовой фонд составил более € 409 тыс.

Даниил Медведев 15 марта займет второе место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На сегодняшний день 25-летний россиянин располагается на третьей строчке. Лидером рейтинга ATP останется сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Рублев установил уникальное достижение.