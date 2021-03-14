«Массового избиения не было»: «Чертаново» извинилось перед избитым Шнапцевым

ФК «Чертаново» на официальном сайте клуба опубликовало заявление по поводу инцидента на игре ЮФЛ-2 «Локомотив» – «Чертаново», которая состоялась 13 марта.

После матча три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива». На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Юлия Шнапцева, мама пострадавшего 16-летнего футболиста, сказала, что у него сотрясение мозга и перелом носа. Сейчас семья решает, подавать ли заявление в полицию.

«Во время матча между двумя футболистами, Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым, периодически возникали конфликты. Мы знаем, что после матча игрок «Чертаново» подошел к игроку «Локомотива» первым, после чего у футболистов возник еще один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми все-таки вспыхнула драка. При этом, никакого массового избиения футболиста «Локомотива», о котором пишут некоторые СМИ, не было», — говорится в заявлении «Чертаново».

В «Чертаново» посетовали, что по окончании матча команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении, а сотрудников охраны в здании вообще не было.

Также «Чертаново» извинилось перед Шнапцевым и пожелало футболисту скорейшего выздоровления.

Ранее было опубликовано видео драки игроков «Локомотива» и «Чертаново».