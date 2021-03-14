Матчи МХЛ пройдут в поддержку Тимура Файзутдинова

Матчи МХЛ 15 марта пройдут в поддержку хоккеиста Тимура Файзутдинова, — сообщает официальный сайт лиги.

Хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы в голову во время матча с ярославским «Локо» (1:5), который состоялся 12 марта. На видеокадрах видно, что игрок схватился за голову и упал на лёд. Хоккеиста отвезли в реанимацию, но его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Файзутдинов находится в Соловьевской больнице Ярославля, но семья намерена перевести его в Москву.

«Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия. Клуб, федерация сейчас очень помогают», — рассказала порталу 76.RU мама Тимура Елена.

Ранее сообщалось, что семья находящегося в реанимации хоккеиста Файзутдинова решила перевезти его в Москву.