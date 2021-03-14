«Это команда двух периодов». Президент Белоруссии оценил перспективы питерского СКА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался на предмет перспектив СКА в Кубке Гагарина.

«Дальнейшие перспективы СКА в плей-офф? Вылетит в следующем раунде. Это команда двух периодов. Третий период они не играли», — приводит слова Лукашенко «Беларусь сегодня».

В первом раунде плей-офф КХЛ СКА выбил из розыгрыша минское «Динамо», счет в серии — 4-1. Лукашенко похвалил белорусский клуб за неплохую игру в серии, но посетовал на судейство.

«Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже», — высказался Лукашенко на своем официальном сайте.

В следующем раунде СКА сыграет с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что голкипер клуба КХЛ назвал цирком судейство в матче плей-офф.