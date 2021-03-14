«Пока мы так, коллективчик»: Губерниев оценил последние выступления биатлонистов

Биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итог выступления российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Глядя на то, как шведы сегодня выиграли синг-микст без тренеров, ты понимаешь, чего нам не хватает главным образом: что есть у французов, у норвежцев, у шведов. Когда есть один за всех и все за одного. Нам нужно собирать команду. А мы пока не команда. Мы собрание единоличников, и это нам в биатлоне мешает. Нужно делать серьезную работу, чтобы мы стали командой, а пока мы так, коллективчик», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

В Нове-Место женская сборная России обновила антирекорд, лучшим результатом в пасьюте было 37-е место Ларисы Куклиной. Сегодня сборная России финишировала седьмой в смешанной эстафете, а в сингл-миксте наша команда стала пятой.

Вновь без медалей: россияне провалили очередную гонку.