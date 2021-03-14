«Локомотив» обыграл «Сочи» и поднялся на четвертое место в РПЛ

В матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Сочи». Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 42-й минуте Франсуа Камано открыл счёт. На 56-й минуте Камано оформил дубль. На 58-й минуте Артур Юсупов отыграл один мяч. На 88-й минуте Федор Смолов забил третий гол «Локомотива».

После возобновления чемпионата «Локомотив» выиграл во всех трех матчах, в которых пропустил всего лишь один гол. Клуб набрал 37 очков и поднялся на четвертое место в таблице РПЛ. У «Сочи» 37 очков и пятое место в таблице.

Премьер-Лига. 22-й тур.

«Локомотив» (Москва) - «Сочи» (Сочи») - 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Камано – 42, 2:0 - Камано – 56, 2:1 - Юсупов – 58, 3:1 - Смолов – 88.

«Газета.ру» вела текстовая трансляцию матча «Локомотив» - «Сочи».