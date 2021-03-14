В своем 600-м матче в высших дивизионах Роналду сделал хет-трик за один тайм

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Кальяри» играет с «Ювентусом». К перерыву «старая синьора» выигрывает со счётом 3:0. Хет-трик на счету Криштиану Роналду.

Счет в матче открыл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, отличившийся на 10-й минуте. Он же отличился на 25-й минуте (с пенальти) и на 32-й, оформив хет-трик.

Для португальца матч стал 600-м в карьере в высших дивизионах европейских лиг. 292 матча он провел в Ла Лиге за «Реал», забив при этом 311 голов, 196 игр — в АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» (84 гола), 87 матчей — в Серии А за «Ювентус» (75 голов вместе с сегодняшними тремя), а еще 25 встреч — в португальской Суперлиге за «Спортинг» (3 гола).

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Роналду за 60 миллионов евро.