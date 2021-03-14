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Спортивные новости

Игнашевич прокомментировал информацию о своей отставке

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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о своей возможной отставке.

Последний раз «Торпедо» побеждало в ноябре прошлого года, безвыигрышная серия московской команды достигла шести матчей. В турнирной таблице ФНЛ клуб занимает пятое место.

«Давления со стороны руководства нет. Я уверен в своих силах. Зачем мне задумываться об отставке? У руководства есть механизмы. Ему решать — убрать меня или оставить. Все в их руках», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

«Торпедо» набрало 54 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. После зимнего перерыва столичный клуб проиграл три матча из четырех и забил всего один мяч.

Ранее сообщалось, что Игнашевич может в ближайшее время уйти из «Торпедо».

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