В Госдуме предлагают представить Большунова к государственной награде

Российский лыжник Александр Большунов должен быть представлен к государственной награде за победу в общем зачете Кубка мира. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Большунов второй год подряд завоевал Кубок мира в общем зачёте, а также выиграл малый «Хрустальный глобус» в дистанционном зачете.

«Поздравляем Александра. Он добился результата, несмотря на то, что происходит - гонения, притеснения, обвинения. Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха. Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде», — сказал Свищев в интервью ТАСС.

Сборная России по лыжным гонкам выиграла Кубок наций в общем зачете по итогам сезона-2020/2021. Мужской зачет Кубка наций также выиграла российская команда, набравшая 4450 очков. В женском зачете Кубок наций достался шведкам – 3172, а россиянки заняли второе место – 3035.

«Мы это сделали»: Большунов сфотографировался со своими «Хрустальными глобусами».