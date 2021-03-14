Член совета директоров «Локомотива» прокомментировал избиение Шнапцева

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуация с избиением игрока юношеской команды Максима Шнапцева.

После матча три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива». На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Юлия Шнапцева, мама пострадавшего 16-летнего футболиста, сказала, что у него сотрясение мозга и перелом носа. Сейчас семья решает, подавать ли заявление в полицию.

«Это недопустимая ситуация. Конечно, всё понимаю, молодость, эмоции, ребята полностью отдают себя игре… Наверное, эмоции перешли в подтрибунное помещение. Думаю, здесь есть определённые вопросы, например, почему произошло это соприкосновение. Будем разбираться, смотреть, улучшать вопросы организации матча на «Сапсан Арене». Команды не должны соприкасаться в подтрибунном помещении. Абсолютно уверен, что это недопустимый момент в юношеском футболе», — сказал Нагорных в интервью «Чемпионату».

«Чертаново» извинилось перед Шнапцевым и пожелало футболисту скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что «Это кокоринская статья»: игрока «Локо» избили после матча.