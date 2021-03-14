Назаров похвалил чувство юмора Лукашенко и заявил о готовности возглавить минское «Динамо»

Хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывание президента Белорусси Александра Лукашенко относительно перспектив питерского СКА в плей-офф КХЛ.

«Вылетит в следующем раунде. Это команда двух периодов. Третий период они не играли», — сказал Лукашенко.

«Всегда знал, что у президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко хорошее чувство юмора. Умение пошутить – важное качество для любого человека. С уважением отношусь к этому человеку и ко всему белорусскому народу. В любой момент готов приехать в замечательный город Минск и возглавить местное «Динамо», — сказал Назаров в интервью «Чемпионату».

В первом раунде плей-офф СКА выбил из розыгрыша минское «Динамо» (4-1).

Ранее Назаров обвинил Артемия Панарина в избиении женщины, после чего форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» пропустил восемь игр регулярного чемпионата НХЛ.

«Это команда двух периодов». Президент Белоруссии оценил перспективы питерского СКА.