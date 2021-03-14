Марит Бьорген объяснила, почему Норвегия доминирует в лыжных гонках

Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген объяснила, в чем причины столь явного доминирования Норвегии в лыжных гонках.

«Думаю, доминирование Норвегии в лыжных гонках связано с тем, что у нас принято с юных лет вставать на лыжи. Лыжами начинают заниматься маленькие девочки и мальчики. Мои сыновья каждый день катаются в детском саду. У нас много людей занимаются лыжным спортом, так что есть из кого выбирать», — сказала Бьорген в подкасте Livigno2Levi.

Тем не менее, Кубок наций в общем зачете по итогам сезона-2020/2021 выиграла сборная России. Мужской зачет Кубка наций также выиграла российская команда, а в женском зачете Кубок наций достался шведкам.

«Большой хрустальный глобус» второй год подряд выиграл Александр Большунов, он же праздновал победу в малом зачете в индивидуальных гонках.

Ранее сообщалось, что врач сборной Норвегии назвал лживым заявление Вяльбе о терапевтических исключениях.