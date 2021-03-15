«Севилья» оказалась сильнее «Бетиса» в андалусийском дерби

В очередном матче 27-го тура чемпионата Испании «Севилья» оказалась сильнее «Бетиса».

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч забил Юссеф Эн-Несири.

Этот успех позволил подопечным Хулена Лопетеги набрать 51 очко и закрепиться на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который превзошел его рекорд по количеству забитых голов за карьеру.