Милонов заявил о необходимости представить Большунова к госнаграде

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Виталий Милонов заявил о необходимости представить лыжника Александра Большунова к государственной награде за успешное выступление в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 24-летний спортсмен внес вклад в защиту чести России на мировом уровне.

«Надо посмотреть, что можно расценить как государственную заслугу. Я не против. Большунову было тяжело. Я первым выступал за то, чтобы его отметить, чтобы кроме спортивных почестей была еще какая-то награда.

Может быть, можно даже рассмотреть вопрос о создании на государственном уровне специальной награды, чтобы отмечать не только спортивное достижение, но и защиту чести страны», — сказал Милонов.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко остался доволен итогом завершившегося международного сезона.