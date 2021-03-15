Губерниев назвал российскую биатлонную сборную средней

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уровне российской биатлонной сборной. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, в настоящее время отечественная команда является середняком мирового биатлона.

«На данный момент мы ловим счастье, когда другие промахиваются. Смотрите, как американцы нахлобучили нас в сингл-миксте. Это наш уровень пока.

Биатлон — такой вид спорта, если даже наших не будет, то все равно будут смотреть, потому что уже привыкли. Но хотелось бы, чтобы наши тоже были», — сказал Губерниев.

Ранее Дмитрий Губерниев подвел итог выступления российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Нове-Место.