«Оттава» обыграла «Торонто» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Оттава Сенаторз» оказалась сильнее «Торонто Мейпл Лифс».

Встреча прошла в канадской столице на арене «Канадиен Тайер Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейди Ткачук, Райан Дзингел и Дрейк Батерсон, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Джон Таварес и Зак Хайман (дважды).

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 24-е очко в сезоне НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди россиян.