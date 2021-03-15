Экс-глава «Локомотива» Смородская высказалась об игре с «Сочи»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре с «Сочи» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По ее мнению, главный тренер «железнодорожников» Марко Николич провел хорошую работу во время подготовительных сборов.

Также Смородская отметила, что игрокам необходимо постараться сохранить кураж и двигаться в том же направлении.

Ранее спортивный комментатор Георгий Черданцев призвал пересмотреть правила фиксации офсайда после использования видеоассистента рефери (VAR).