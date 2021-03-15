ЦСКА организовал первый в своей истории выезд болельщиков с инвалидностью

Московский ЦСКА организовал первый в истории выезд болельщиков с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.

«Около 30 армейских болельщиков с инвалидностью поддержали команду на матче «Арсенал» — ЦСКА. Это был первый организованный выезд Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью.

Наш 12-й номер», — говорится в тексте поста.

Напомним, что подопечные Виктора Гончаренко по итогами матча в Туле уступили «канонирам» со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что наставник «Сочи» Владимир Федотов объяснил поражение от московского «Локомотива» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).