ЦСКА организовал первый в своей истории выезд болельщиков с инвалидностью

Московский ЦСКА организовал первый в истории выезд болельщиков с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.
«Около 30 армейских болельщиков с инвалидностью поддержали команду на матче «Арсенал» — ЦСКА. Это был первый организованный выезд Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью.
Наш 12-й номер», — говорится в тексте поста.
Напомним, что подопечные Виктора Гончаренко по итогами матча в Туле уступили «канонирам» со счетом 0:2.
Ранее сообщалось, что наставник «Сочи» Владимир Федотов объяснил поражение от московского «Локомотива» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Около 30 армейских болельщиков с инвалидностью поддержали команду на матче #АрсеналЦСКА— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 14, 2021
Это был первый организованный выезд Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью.
Наш 12-й номер ❤️�� pic.twitter.com/z2vyQniqMs