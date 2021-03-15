Член президиума ФЛГР подвел итоги лыжного сезона

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин подвел итоги нынешнего сезона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, в новой истории наша команда показала один из лучших результатов.

«Радует, что многие из наших ребят находятся в топе, это говорит о хорошей скамейке запасных. Наши будут тянуться за лидерами. Это то, что есть у норвежцев.

Торжественной церемонии вручения орденов и медалей пока не намечается», — заявил функционер.

Ранее восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген объяснила, в чем причины столь явного доминирования Норвегии в лыжных гонках.