Пас Ничушкина поспособствовал выигрышу «Колорадо» у «Лос-Анджелеса»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча прошла в Денвере на «Болл Арене» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри, Андре Бураковски, Йонас Донской и Натан Маккиннон, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды единственный гол на счету Кертиса Макдермида.

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 24-е очко в сезоне НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди россиян.