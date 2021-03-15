«Каролина» в гостях сломила сопротивление «Детройта»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Детройте на «Литл Сесарз Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дуги Хэмилтон и Нино Нидеррайтер.

У проигравшей команды единственный гол на счету Энтони Манта.

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 24-е очко в сезоне НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди россиян.