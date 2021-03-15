Радулов принес победу «Далласу» в матче против «Коламбуса»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» оказался сильнее «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча прошла в Коламбусе на «Нэшнуайд Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов — 2:1.

В составе гостей единственный гол на счету Джо Павелски; у хозяев отличился Зак Веренски.

Победный буллит реализовал российский нападающий «звездных» Александр Радулов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 24-е очко в сезоне НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди россиян.