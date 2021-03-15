36 человек вакцинировались от коронавируса на матче «Зенит» — «Ахмат»

36 человек вакцинировались от коронавируса на матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Об этом сообщает Sport24.

Для того, чтобы посетители домашних игр сине-бело-голубых смогли привиться, необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС, пройти регистрацию, заполнив соответствующую анкету.

Перед вакцинацией медицинским работником разъясняется сущность процедуры, возможные реакции и осложнения.

Напомним, что пункт вакцинации на «Газпром Арене» будет функционировать до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что наставник «Сочи» Владимир Федотов объяснил поражение от московского «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ.