Николич прокомментировал победу «Локомотива» в матче против «Сочи»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в матче против «Сочи», который состоялся в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, сочинская команда умеет доставить неприятности и усложнить игру.

«Ребята молодцы, мы снова смогли набрать три очка. В 2021 году было четыре официальных матча, мы их все выиграли и забили много голов. Был хороший темп, чуть-чуть нервная игра. Но, думаю, мы заслужили эти три очка. Поздравляю команду с победой. Двигаемся дальше», — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».



Ранее сообщалось, что капитан «Локомотива» Ведран Чорлука выпил пива в честь победы над «Сочи».