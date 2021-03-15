«ПСЖ» дома сенсационно проиграл «Нанту» в матче Лиги 1

В очередном матче 29-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» проиграл «Нанту».

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк Де Пренс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

У победившей команды отличились Рандаль Коло-Муани и Мозес Симон.

Единственный мяч в составе хозяев забил Юлиан Драсклер.

Подопечные Маурисио Почеттино упустили возможность возглавить турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который превзошел его рекорд по количеству забитых голов за карьеру.