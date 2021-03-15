Валуев считает преждевременным присуждать госнаграду Большунову

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев считает преждевременным награждать лыжника Александра Большунова за успешное выступление в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 24-летний спортсмен способен принести стране еще немало призов и медалей.

«Скажу так, вот когда Большунов закончит свою спортивную карьеру, то тогда по совокупности его заслуг спортивные организации могут выступить с той инициативой, которую предложил Свищев.

Давайте не будем мешать все в кучу. Да, на Россию оказывается немыслимое давление. И обязательно в подходящее время мы отметим наградой наших спортсменов за то, что они проявили терпение в сложившихся условиях и смогли достичь успехов. Главное только, чтобы об этом никто не забыл», — сказал Валуев.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко остался доволен итогом завершившегося международного сезона.